Вчера, 23 мая, состоялась 13-я Национальная музыкальная премия YUNA в киевском "Октябрьском дворце".
Интересно, что органзиаторы мероприятия придумали нововведение - награды вручали люди, которые далеки от музыкальной сферы, но активно помогают стране во время войны. Ими стали: Рамина Эсхакзай, Александр "Терен" Будько, Маричка Падалко, Дарья Квиткова, Александр Волошин и другие.
Украинские артисты получили свои статуэтки за прошлогодние достижения. В частности, лидером стала группа "Антитела", которая одержала победу сразу в трех номинациях.
Лучшим певцом стал Артем Пивоваров, а лучшей исполнительницей стала KOLA, которая со слезами на глазах получила свою награду на сцене.
Победители премии YUNA-2024
- Лучший альбом: Джамала - QIRIM
- Лучший исполнитель: Артем Пивоваров
- Лучшая исполнительница: KOLA
- Лучший дуэт или коллаборация: SHUMEI и Злата Огневич - "Буревіями"
- Лучший видеоклип: "Антитела" - "Фортеця Бахмут"
- Лучшая поп-группа: "Latexfauna"
- Открытие года: Klavdia Petrivna
- Лучшая рок-группа: "Антитела"
- Лучшая песня: "Антитела" - "Фортеця Бахмут"
- Лучший благотворительный тур - Kozak System и Друга Ріка.
Напомним, ранее стали известны победители музыкальной премии "Грэмми-2024".