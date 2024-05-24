Определены победители премии YUNA-2024 / фото YUNA

Вчера, 23 мая, состоялась 13-я Национальная музыкальная премия YUNA в киевском "Октябрьском дворце".

Интересно, что органзиаторы мероприятия придумали нововведение - награды вручали люди, которые далеки от музыкальной сферы, но активно помогают стране во время войны. Ими стали: Рамина Эсхакзай, Александр "Терен" Будько, Маричка Падалко, Дарья Квиткова, Александр Волошин и другие.

Рамина Эсхакзай, Александр Терен и Артем Пивоваров / фото Культурная Пречечная

Украинские артисты получили свои статуэтки за прошлогодние достижения. В частности, лидером стала группа "Антитела", которая одержала победу сразу в трех номинациях.

Лучшим певцом стал Артем Пивоваров, а лучшей исполнительницей стала KOLA, которая со слезами на глазах получила свою награду на сцене.

Победители премии YUNA-2024

  • Лучший альбом: Джамала - QIRIM
  • Лучший исполнитель: Артем Пивоваров
  • Лучшая исполнительница: KOLA
  • Лучший дуэт или коллаборация: SHUMEI и Злата Огневич - "Буревіями"
  • Лучший видеоклип: "Антитела" - "Фортеця Бахмут"
  • Лучшая поп-группа: "Latexfauna"
  • Открытие года: Klavdia Petrivna
  • Лучшая рок-группа: "Антитела"
  • Лучшая песня: "Антитела" - "Фортеця Бахмут"
  • Лучший благотворительный тур - Kozak System и Друга Ріка.

Напомним, ранее стали известны победители музыкальной премии "Грэмми-2024".

Вас также могут заинтересовать новости: