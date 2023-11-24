Она спела о людях, которые хотят быть вместе, но в силу обстоятельств не могут.

Певица Настя Каменских презентовала новый клип на песню на испанском языке - "Tu y Yo". В кадре она появилась в кардинально другом образе. Такой вы ее еще не видели!

Так, Каменских предстала в новом клипе в двух образах. Один из них привычный для ее поклонников. А вот второй образ вызвал ажиотаж, потому что певица предстала с рыжими волосами. По ее словам, эти два образа - темное и светлое, которые борются внутри молодой замужней женщины, ставшей объектом страсти другого парня.

В клипе Каменских играет в шахматы, тем самым пытаясь определить, какую из двух сторон ей выбрать - остаться с мужем или поддаться страсти с любовником.

"Любовь – это самое мощное чувство. Именно из любви создается все самое лучшее в мире. Но иногда происходит так, что от большой силы и непреодолимости чувств, мы теряем контроль. Но самая запрещенная любовь – всегда самая сильная, чувственная, яркая! Эта песня о влюбленных, которые очень хотят быть вместе, но не могут. Каждый раз, когда они видят друг друга, внутри начинает гореть безумный огонь страсти. Но есть много непреодолимых обстоятельств, которые не дают этой паре быть вместе", – комментирует премьеру Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских неожиданно выпустила новый клип о любви.

Вас также могут заинтересовать новости: