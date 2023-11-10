Поклонники уже успели оценить творчество артистки.

Украинская певица Настя Каменских последнее время редко выпускает новые клипы. Однако сегодня, 10 ноября, состоялась премьера ее новой песни "Зірка в небі" и клип к ней.

"Зірка в небі" - песня о любви, которую хочется спрятать ото всех. В тексте есть такие слова: "Я не хочу шуму, натовпу людей. Хочу лиш відчути самого тебе. Любов. Кохання може бути тихим".

Возможно, эта песня посвящена Потапу - мужу Каменских. Последнее время ходят слухи о том, что пара развелась. К тому же они перестали так часто публиковать совместные фото.

"По-настоящему дорогие сердцу моменты хочется пережить с любимым человеком наедине, чувствуя безусловную всепоглощающую любовь, которая дарит силы преодолеть все", - комментирует премьеру Каменских.

Стоит отметить, что артистка выпустила этот трек еще и с благотворительной целью. С каждого прослушивания песни будет отправлен донат на помощь украинским детям.

Как отреагировали пользователи сети

"Какая душевная и мелодичная песня! Настя такая красивая, глаз не отвести, стройная, с хорошей осанкой, волосы, лицо. Все здесь гармонично и грамотно подчеркнуто в клипе"

"Лучшее, что я слышала за последнее время"

"Чувственная песня и красивый клип"

"Настя, это прекрасно"

Напомним, ранее блогер выдал развод Потапа и Каменских.

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