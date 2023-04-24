По словам Дениса Путинцева, сейчас для нас главное - качественное участие.

Украинский продюсер Денис Путинцев рассказал, что главная задача украинской группы Tvorchi на Евровидении - показать качественный проевропейский контент. А также в этом году важно показать, что мы живы и можем создавать крутую музыку даже в условиях боевых действий.

"Эта задача будет выполнена на 100%, независимо от места, которое мы займем в этом году", - сказал Путинцев в комментарии УНИАН.

Однако продюсер не уверен, что Tvorchi все же смогут выбороть победу. Он считает, что мы в любом случае займем какое-то лидирующее место, но оно не будет первым.

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"По политическим соображениям победа им не достанется, потому что два года подряд побеждать - это хорошо, но вспомните прошлый раз. По большой мере мы победили, потому что мы - Украина. Мы не сильно музыкально удивили, хотя у Kalush Orchestra были хорошая песня и номер. Мы получили победу из-за войны в нашей стране. Спасибо большое за это Европе", - добавил Путинцев.

Как говорит продюсер, для Украины сейчас важна не сама победа, а качественное участие: "Мы не можем уже плакать, но и глобально радоваться не можем. Поэтому нам нужно показать качественный проевропейский номер, который ничем не уступает европейским исполнителям. Когда ты слушаешь Tvorchi, ты не думаешь: "Ой, это группа из Украины". Это важный посыл".

Кроме того, Путинцев уверен, что в этом году на Евровидении может победить страна, которая активно поддерживает Украину, даже если номер ее представителя не будет впечатляющим.

Что касается Tvorchi, то, по словам продюсера, это трендовая группа, музыка которой понятна европейскому народу. Он добавил, что в этом коллективе нет "налета" вышиванок и украинского этноса, который был ранее у украинцев, побеждавших на Евровидении.

"Есть еще один момент: толератная история с темнокожим вокалистом. Однако я все равно не думаю, что Tvorchi смогут победить на Евровидении в этом году", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее букмекеры прогнозировали победу на Евровидении именно Украине. Однако позже они "подвинули" нас с первого места. Теперь в фаворитах Швеция.

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