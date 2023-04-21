До Евровидения осталось меньше месяца. Букмекеры все чаще обновляют свои прогнозы касательно победителя, потому что ситуация стремительно меняется.

Уже 13 мая в Ливерпуле состоится финал Евровидения-2023. Несмотря на то, что проводить его будут в Великобритании, организован песенный конкурс от имени Украины, ведь именно наша страна одержала победу в прошлом году.

Сейчас букмекеры обновили свои прогнозы касательно вероятного победителя этого года. Рассказываем, какие шансы у украинской группы TVORCHI.

Так, букмекерская контора Smarkets утверждает, что больше всего шансов на победу у Швеции (57,14%). На втором месте Финляндия (18,18%). Украине прогнозируют третье место. Шанс на победу составляет 10,64%. На четвертом месте Испания (4,35%), на пятом - Франция (2,27%).

Видео дня

Отметим, что список лидеров за три недели может существенно измениться, поскольку чаще всего именно в последние дни перед финалом происходит больше всего перемен в таблице прогнозов букмекеров.

Евровидение-2023: что известно

Первый полуфинал состоится 9 мая, второй - 11 мая. Финал пройдет 13 мая. Украинская группа TVORCHI будет выступать уже в финале, потому что это предусмотрено правилами конкурса.

Помимо TVORCHI на сцене выступят еще несколько украинских артистов в качестве приглашенных гостей. Среди них Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и другие.

Также УНИАН писал, что "Укрпочта" выпустит новую почтовую марку с победителями "Евровидение-2022".

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