Речь идет о песне "Дивна ніч".

Украинский певец Дмитрий MONATIK представил кавер на песню легендарного украинского композитора Николая Мозгового "Дивна ніч".

На своем YouTube-канале музыкант опубликовал ролик с life исполнением данной композиции на улице одного из европейских городов.

Впервые же MONATIK спел "Дивну ніч" на концерте в киевском метро на станции "Майдан Незалежности" в конце июля.

"Вживую в киевском метро 20.07.2022. Вдохновленный легендой украинской музыки Николаем Мозговым", – написал он, опубликовав видео своего выступления в Instagram.

"Песня на повторе", "Боже, как я скучал", "Круто, прекрасно и чудесно", "Фантастика", "Обожаю", "Крутой и наш", "Как это красиво", Очаровательная песня. не наслушаться", - отреагировали подписчики музыканта в комментариях.

Ранее сообщалось, что украиский мультиартист MONATIK представил публике свой первый мини-альбом с 24 февраля. Туда вошли песни о войне в Украине, и о том, что близко всем украинцам.

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