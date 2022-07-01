Певец подчеркивает - несмотря на то, что история войны у каждого своя, у людей есть общее горе.

Украиский мультиартист MONATIK представил публике свой первый мини-альбом с 24 февраля. Туда вошли песни о войне в Украине, и о том, что близко всем украинцам.

"Моя личная музыкальная история войны, которая, к сожалению, продолжается. По крайней мере те мысли, которые сегодня удалось превратить в стихи и музыку. История войны у каждого своя, но очень похожая, тяжелая и страшная, но с верой в будущее. С верой в нашу победу", - написал артист.

Он отметил, что почти 5 месяцев тревоги, страдания, страха и гнева, попыток найти себя, всю семью в разбитых мечтах превратились в почти 19 минут музыкальных размышлений.

"Сегодня самое главное — не потерять надежду. Поэтому надеюсь, что Art Оборона не получит продолжения и война скоро исчезнет из Украины. А эта музыка сможет отвлечь, вдохновить, напомнить… Создание музыки в эти времена, лично меня, спасает и защищает от погружения в громоздкую тьму", - резюмировал Артист .

Напомним, Святослав Вакарчук спел легендарную "Обійми" на польском языке.

Также УНИАН писал, что Дорофеева объявила, что переведёт один из своих хитов на украинский язык.

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