Украинские артисты презентуют новые треки, словно "горячие пирожки".

Музыкальные тренды мимолетны, однако не унывайте, если пропускаете все новинки. Предлагаем вам 5 треков от украинских звезд, которые вышли в течение последних дней, но уже успели стать хитами.

KINDRAT - "Рідна моя"

Артист выпустил вторую песню и в этот раз он спел о родине. Мощный трек поразил сеть и уже собрал немало положительных отзывов. О цене свободы и будущем, ради которого мы боремся - слова песни дотрагиваются до сердца.

"Для меня эти слова о том, что наша земля - это наше место силы, и как она нас бережет, так и мы должны ее защищать от врага. Потому что каждый из нас знает цену свободы и не на словах знает, как это любить родину. Каждый воюет за свое родное, за семью, за свой образ жизни и за ценности которые веками формировались на этой земле. Мы каждый день платим большую цену за наше будущее, за будущее наших семей, детей, друзей, близких. Поддерживайте все силы обороны Украины без исключения, потому что только так мы реально приближаем победу. Слава Украине!",- рассказал о новом треке KINDRAT.

Monokate, Go_A - Vorozhyla

Эта песня стала лейтмотивом к новому фильму "Довбуш". Солистка группы Go_A поразила мистическим образом и необычной мелодией. А те, кто уже увидел "Довбуша", отметили в комментариях, что мощная песня не только удачно подходит к кинокартине, но и отражает силу украинцев.

"Довбуш" рассказывает историю Карпатского рыцаря Олексы Довбуша, который более трех столетий назад боролся за свободу, право жить на своей земле, людей и любовь. Это история о легенде, вдохновляющей поколение тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви, об измене и обиде. О том, как он жил, и как обманул смерть", - описали новый фильм и идею песни музыканты.

STASYA - "Не ходи в ліс"

Молодая певица, которой уже пророчат небывалый успех, выпустила новый трек, посвященный мистической теме. Современный звук в сочетании с этническими мотивами и глубокий смысл песни - фаны в восторге от трека.

"Не ходи в ліс" - это музыкальное произведение, которое с первых нот погружает слушателя в атмосферу тайны и размышлений, напоминая о важности умения слушать свою совесть и обдумывать действия перед их осуществлением", - говорится в описании к клипу на новую песню от STASYA.

Tina Karol & Diane Warren - One Nation Under Love (Одне серцебиття)

Певица презентовала трек, текст которого написала американская композитор Дайан Уоррен. В песне Кароль рассказала о мужестве и боли, которую приходится переживать украинцам.

"Создание социальной песни как сопротивления и как щита - мое сердечное призвание. Это больше, чем трек - это миссия. Благодарна судьбе, что мы встретились с Дайан. Я никогда не перестану и не устану быть убедительной, быть талантливой ради борьбы, которая очищает нас от прошлого и защищает нашу свободу", - рассказала о новой песне Кароль.

FIINKA - "Дощ паде"

Певица, которая участвовала в Нацотборе на Евровидение в прошлом году, выпустила песню, в которой рассказала, что сейчас украинцам не нужно соревноваться в том, кто больше всего пострадал в результате полномасштабной войны, которую против нас развязала РФ. Артистка затронула острую тему.

"Мне очень обидно, что мы перешли в стадию, когда люди "меряются горем". Этой песней я хочу напомнить, что война действительно задела каждого", - пояснила FIINKA.

Напомним, ранее стало известно, что песню Тины Кароль "Ноченька" перевели на украинский.

Вас также могут заинтересовать новости: