Хит получил новое звучание.

"Ноченька" - одна из самых популярных и известных песен украинской певицы Тины Кароль. Она была выпущена еще в 2006 году, когда артистка только начинала свой путь к большой сцене.

Несмотря на то, что знаменитость регулярно выпускает новые хиты, "Ноченьку" она поет на каждом концерте. Например, недавно она выступила в Днепре, куда пригласила участника "Голосу країни" OKS, который спел ее легендарную песню на украинском языке.

Как сообщает портал "МУЗВАР", вскоре состоится премьера украиноязычной версии песни. Предварительно поклонники услышат ее уже 15 сентября.

Стоит отметить, что пользователи сети неоднозначно отреагировали на перевод песни. Кто-то сказал, что получилось очень круто, а кто-то убежден, что песня потеряла весь смысл, потому что, кроме Тины, ее никто не сможет так прожить.

Что пишут фолловеры

"Это уже не "Ноченька""

"Красивый тембр. Было бы интересно послушать полностью"

"Голос очень красивый, но перевод мог бы быть и лучше"

"Не хватает того, что дает Тина в своих песнях"

"Это невероятно. Волшебство какое-то"

Напомним, ранее популярный молодой музыкант SHUMEI перевел на украинский язык песню Тины Кароль "Выше облаков", которую наживо исполнил на ее концерте в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: