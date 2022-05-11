Впервые эта песня звучала в этом году на Грэмми.

Mika Newton выпустила первую за несколько лет песню. Композиция получила название "Вільні". В основу композиции положены события в Украине, которые перевернули жизнь украинцев по всему миру. Мика Ньютон стала первой украинской певицей, которая спела на церемонии награждения Грэмми, и впервые на Grammy звучала украинская речь.

"Оригинальная версия песни "Вільні" написана John Legend, и для меня была большая честь спеть ее на Грэмми. Энергия на сцене была невероятная и я очень благодарна Джону и продюсерам, что они привлекли внимание к Украине. Вся Арена аплодировала нам стоя несколько минут. Чувствовалась большая поддержка!

Эта коллаборация состоялась в последнюю минуту. На меня вышла компания, которая искала украинскую певицу для проекта, державшегося в секрете. Я отправила свой материал и меня пригласили на студию. Над украинской версией песни я работала всего пол дня, с переводом текста мне помогли подруги Ника Коверина и Марина Скоморохова. Мы делали все для того, чтобы текст был максимально приближенным к английскому тексту Джона. На студии, когда я записывала "Вільні" была просто магия. Это был один из лучших моментов моей жизни. Не каждый день приходится работать с такими людьми, как Harvey Mason Jr.. Он работал с известными мировыми певцами: Aretha Franklin, Michael Jackson, Justin Timberlake, Britney Spears. Саунд продюсеры не понимая украинский язык почувствовали каждое слово и смогли передать при сведении песни. С первых аккордов я полюбила эту песню и для меня честь, что я смогла ее спеть на украинском и теперь презентую сингл "Вільні", - рассказала о новой работе Mika Newton.

Принципиально важным для певицы было то, чтобы видео на песню монтировал кто-то из Украины, человек, который здесь и сейчас все это переживает. Мика нашла талантливого парня из Сарн - Богдана Крушельницкого, которому 18 лет и он учится на факультете кінофотовідеосправ, четыре года связывает свою жизнь с видео и уже работает над своим первым коротким метром.

"Мы сразу нашли творческую волну. Я хотела в видео "Вільні" показать надежду на свободу и волю нашей страны, красоту Украины! Кадры из жизни Украины: каким оно было до 24 февраля 2022, что сделали россияне сейчас, и показать наши мечты и веру, что мы боремся за свободное и мирное будущее страны! Когда Богдан монтировал в бомбоубежище, то говорил, что работа над видео отвлекала его от реальности и звуков сирен снаружи. Эта работа "Вільні" - это надежда людей на волю и свет!", - поделилась своим творческим замыслом Мика Ньютон.

Сейчас продолжается благотворительный тур по Америке, где Мика Ньютон выступает вместе с другими украинскими артистами. Уже состоялись концерты в Сан-Франциско и Сиэтле, на днях будут концерты в Майами, Лос-Анджелесе и других городах. Также Mika является ведущей этих концертов, вместе с Дмитрием Ступкой.

"Из-за стресса мое здоровье в не самом лучшем состоянии и голос также, но когда просят для Украины, то ты встаешь и делаешь все, что нужно, без лишних слов. Для меня очень важно помогать сейчас стране. И это я делаю от всего сердца как гражданка. Я не планировала петь в этом году. Но каждому нужно делать все, что можешь. Поэтому я поставила свою жизнь на паузу и буду участвовать во многих мероприятиях, которые будут проводиться в Америке", - поделилась певица.

Напомним, ранее УНИАН писал кто из украинских звезд танцевал в РФ на 9 мая.

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