Трехлетний Лео из Ирпеня, который после полномасштабного вторжения поддержал украинцев очень трогательным исполнением песни "Ой, у лузі червона калина", сейчас перепел хит Ляписа "Воины света".
Однако он спел не классическую русскоязычную версию, а ее обновленный вариант на украинском языке. Видеозаписью отец Леона поделился в Instagram-блоге.
В описании к публикации папа мальчика написал текст композиции и указал его авторство. Исполнение Лео так понравилось подписчикам, что они оставили массу хвалебных комментариев.
"Как же это мило. Как хорошо и правильно вы воспитываете детей", "Столько песен Лео знает наизусть, что мне становится стыдно", "Этот ребенок поцелован Богом в головку", "Боже, этот маленький Лео - просто мой Арестович" , "Мой маленький герой!!! Обожаю просто", - пишут фанаты мальчика.
Напомним, маленький Лео из Ирпеня вновь покорил своим исполнением песни "Океана Эльзы".
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