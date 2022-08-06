Ранее мальчик прославился на всю Украину исполнением композиции "Ой, у лузі червона калина".

Трехлетний Лео из Ирпеня, который после полномасштабного вторжения поддержал украинцев очень трогательным исполнением песни "Ой, у лузі червона калина", сейчас перепел хит Ляписа "Воины света".

Однако он спел не классическую русскоязычную версию, а ее обновленный вариант на украинском языке. Видеозаписью отец Леона поделился в Instagram-блоге.

В описании к публикации папа мальчика написал текст композиции и указал его авторство. Исполнение Лео так понравилось подписчикам, что они оставили массу хвалебных комментариев.

"Как же это мило. Как хорошо и правильно вы воспитываете детей", "Столько песен Лео знает наизусть, что мне становится стыдно", "Этот ребенок поцелован Богом в головку", "Боже, этот маленький Лео - просто мой Арестович" , "Мой маленький герой!!! Обожаю просто", - пишут фанаты мальчика.

Напомним, маленький Лео из Ирпеня вновь покорил своим исполнением песни "Океана Эльзы".

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