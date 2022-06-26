Мальчик стал популярным благодаря видео, где он эмоционально исполняет песню "Ой, у лузі червона калина".

После того как трехлетнего Леона из Ирпеня стали узнавать благодаря его исполнению песни "Ой, у лузі червона калина", отец мальчика стал чаще выкладывать в Instagram-аккаунте другие домашние выступления сыночка. На этот раз ребенок перепел легендарную песню группы "Океан Эльзы" под названием "Човен".

"Почти каждое путешествие у нас начинается с этой песни", - написал папа мальчика в комментарии в социальной сети Instagram.

Видео стремительно набирает популярность, а под постом фанаты оставляют восхищенные комментарии.

"Маленький маэстро в нелегкое время сейчас и будущий трофей в будущей мирной Украине! В восторге от врожденного таланта Лео", "Не мальчик, а чудо! Постоянно наблюдаю, не могу налюбоваться", "Нежнейший и самый поющий соловейко", "Благодарю вас за настроение! Люблю Лео", "За утро впервые улыбнулась, послушав маленького Лео", - пишут комментаторы.

Напомним, трехлетний Леон из Ирпеня довел до слез исполнением легендарной песни Скрябина.

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