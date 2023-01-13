Итальянская рок-группа Måneskin выпустила новую песню, которая получила название Gossip. Они записали ее вместе с американским музыкантом Томом Морелло. Песня с английского переводится как "сплетница".
"Потягивайте сплетни, пейте, пока не задохнетесь
Хлебнуть сплетни, пропечь горло
Ты не культовый, ты такой же, как все
Не ведите себя так, будто вы не знаете", - поют участники бэнда.
Известно, что этот трек войдет в новый альбом группы RUSH!. Его презентация запланирована на 20 января. Однако будет ли клип на эту песню - пока неизвестно.
Реакция сети на новый хит Måneskin
- "Наконец-то вышло это произведение искусства. Måneskin никогда не разочаровывает, они лучшие итальянцы, какими они должны были быть"
- "Я не ошибаюсь, потому что они действительно хорошие. Еще один супер хит"
- "Какая замечательная песня, она такая привлекательная, я буду петь ее всю неделю"
- "Мне нравится звук, ритм, слова, голос Дамиано, соло на гитаре, барабаны, бас и то, как все гармонично сочетается. Это настолько сильно, что я думаю, что я не буду спать всю ночь"
- "Неважно, что до конца 2023 года еще остались месяцы. Это точно будет моя самая популярная песня года"
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