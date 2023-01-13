Новая песня группы пришлась по душе слушателям.

Итальянская рок-группа Måneskin выпустила новую песню, которая получила название Gossip. Они записали ее вместе с американским музыкантом Томом Морелло. Песня с английского переводится как "сплетница".

"Потягивайте сплетни, пейте, пока не задохнетесь

Хлебнуть сплетни, пропечь горло

Ты не культовый, ты такой же, как все

Не ведите себя так, будто вы не знаете", - поют участники бэнда.

Известно, что этот трек войдет в новый альбом группы RUSH!. Его презентация запланирована на 20 января. Однако будет ли клип на эту песню - пока неизвестно.

Реакция сети на новый хит Måneskin

"Наконец-то вышло это произведение искусства. Måneskin никогда не разочаровывает, они лучшие итальянцы, какими они должны были быть"

"Я не ошибаюсь, потому что они действительно хорошие. Еще один супер хит"

"Какая замечательная песня, она такая привлекательная, я буду петь ее всю неделю"

"Мне нравится звук, ритм, слова, голос Дамиано, соло на гитаре, барабаны, бас и то, как все гармонично сочетается. Это настолько сильно, что я думаю, что я не буду спать всю ночь"

"Неважно, что до конца 2023 года еще остались месяцы. Это точно будет моя самая популярная песня года"

Напомним, воин ВСУ разорвал сердца игрой на пианино под звуки взрывов в Бахмуте.

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