Поклонники отметили, что Никитюк дотронулась этой песней до струн их души.

Украинская телеведущая Леся Никитюк выпустила лирическую песню, посвященную нашим военным, которые с первых дней войны защищают страну от оккупантов.

В этот раз Никитюк представила трек под названием "Блакитні очі". Звезда, к слову, стала соавтором песни, а помогали ей в написании текста Евгений Матюшенко и Николай Мартынюк. Музыку написал известный композитор Руслан Квинта.

В клипе показаны жуткие кадры войны в Украине, которые никого не оставят равнодушным.

""Блакитні очі"... Посвящаю всем, кто защищает нашу Украину. А особенно моему другу Денису Рихтеру, погибшему в Луганской области", - подписала ролик Никитюк.

"Песня спокойная, слова затрагивают струны сердца... Невероятное видео, наши храбрые, несгибаемые... Спасибо! Вместе к победе. Все будет Украина", "Ох, Ивановна... И развеселить можете, и коснуться сокровенных струн души! Настоящая украинка", "Очень трогательная и прекрасная композиция, и чрезвычайное исполнение. Спасибо, Леся, за трек", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк выпустила новую песню о будущем России. Над созданием трека "Цей сон" она работала с известным композитором и народным артистом Украины Степаном Гигой.

Вас также могут заинтересовать новости: