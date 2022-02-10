Финал нацотбора на Евровидение пройдет 12 февраля, начало - в 19:00.

За несколько дней до финала нацотбора на Евровидение 2022 букмекеры обновили свои ставки относительно того, кто представит Украину на международном песенном конкурсе.

Новый рейтинг букмекеров по победителю национального отбора на Евровидение 2022 опубликован на сайте конкурса.

Кто представит Украину на Евровидении 2022

По мнению букмекеров, больше всего шансов представить Украину на Евровидении в этом году у Alina Pash с песней "Тіні забутих предків".

На втором месте - ROXOLANA с треком Girlzzzz, третье - у Kalush Orchestra с песней "Стефания".

Финал нацотбора на Евровидение 2022

Финал национального отбора на международный песенный конкурс состоится 12 февраля. Старт - в 19:00. Его традиционно будут показывать на UA: Перший.

Ведущими нацотбора станут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Члены жюри - Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин.

А сам конкурс Евровидение 2022 пройдет в Турине. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

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