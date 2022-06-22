Победители Евровидения-2022 назвали это крутой возможностью рассказать миру об Украине.

Украинская группа Kalush Orchestra, которая в 2022 году выборола первое место на Евровидении, выступит на Гластонбери. Это самый масштабный музыкальный фестиваль в Великобритании. Свой концерт там артисты анонсировали в Instagram-блоге.

Сообщается, что на сцену они выйдут в ночь с 24 на 25 июня примерно в 1:10. Артисты назвали это крутой возможность показать свое творчество всему миру.

"Рад, что украинский рэп с этническими мотивами наконец-то будет звучать и в Британии. Надеемся, что заденем струны души каждого англичанина. И положим начало новой ежегодной традиции выступления топовых украинских групп на Гластонбери", - высказался фронтмен украинской группы Олег Псюк.

Свое выступление на фестивале они используют как еще одну возможность напомнить мировому сообществу о зверствах российских оккупантов на украинской территории.

"Это очень крутая возможность для нас еще громче заявить об Украине, привлечь еще больше внимания к войне, найти еще больше поддержки от европейцев, и в конце концов повторить, что Евровидению 2023 в Украине быть", - резюмировал Псюк.

Отметим, Гластонбери - крупный музыкальный фестиваль, который проводят в Великобритании ежегодно уже 52 года. На сцене выступают звезды со всего мира, а примерное количество зрителей офлайн составляет около 200 тысяч.

Напомним, Евровидение 2023 проведут не в Украине. Несмотря на то, что Kalush Orchestra выбороли победу и заняли первое место, организаторы конкурса обратились к другой стране. Аргументировал Европейский вещательный союз такое решение тем, что на территории Украины сейчас небезопасно.

Вас также могут заинтересовать новости: