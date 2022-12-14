Певица выпустила очень чувственную песню, которая буквально берет за душу.

Украинская певица Злата Огневич выпустила новую песню под названием "Как мне быть". Этой чувственной, переживательной и наполненной болью видеоработой знаменитость растрогала поклонников.

Эта песня посвящена всем украинкам, которые переживают гибель своих любимых на войне с Россией. По словам Огневич, она написала эту песню после просмотра видео, где президент Владимир Зеленский вручал ордена военным посмертно.

В тот момент награды принимали жены, дети и мамы погибших воинов. Злата отметила, что в глазах каждой женщины было невыносимое отчаяние, слезы, принятие, безысходность.

"Невозможно представить ощущения наших женщин и пережитое ими, они не меньшие героини, чем их отважные мужчины, подвиг которых мы будем помнить вовек. Все мужественные ангелы навсегда остаются в наших сердцах", - прокомментировала певица свое творчество.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о поездке на Донбасс.

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