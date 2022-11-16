Звезда регулярно выступает для военных в прифронтовых населенных пунктах.

Украинская певица Злата Огневич рассказала о ситуации, которая случилась с ней в Донецкой области во время очередного концерта для военных. Знаменитость призналась, что услышала "прилет" прямо во время исполнения. Артистка рассказала, что она продолжила выступать перед военными. Деталями она поделилась в Instagram-блоге:

"Во время концерта в нашем периметре упала кассетная бомба. Я слышала взрыв. Свет выключился. Но мы не растерялись и продолжили петь под гитару. Для военных – это норма, но для меня – человека из глубокого тыла – нет. Ночью были "салюты" от артиллерии, которая работала на горизонте. Я все это видела, всю ночь слышала взрывы. Там даже воздух какой-то другой. Все очень близко, ощущения обостряются. Реальность воспринимается по-другому".

Огневич добавила, что все равно будет возвращаться на фронт со своими выступлениями, так как понимает важность поддержки военнослужащих. Она в очередной раз напомнила о том, что очень важно донатить армии, чтобы приближать победу.

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Напомним, папа Златы Огневич рассказал об оперировании военных на передовой.

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