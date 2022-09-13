Родительница известной певицы всегда мечтала о музыке и сцене, однако долго не решалась осуществить эти мечты.

Украинская певица Jerry Heil выпустила щемящую композицию со своей мамой. Так звезда решила поддержать мечту своей родительницы Людмилы Шемаевой, которая всегда мечтала о том, чтобы петь. Совместный трек получил название "Не сестры".

"На этот раз фит не с alyona alyona. Это дуэт с мамой! Мама с раннего детства мечтала петь для людей, однако в селе учиться не было возможности, а дальше жизнь сложилась иначе. Однако всю свою любовь к музыке она передала мне, вкладывая с отцом в мое становление все возможные ресурсы! Пора возвращать любовь! Маминой мечты больше 50 лет — и сегодня она сбылась", - поделилась с поклонниками Jerry Heil.

Известно, что автором слов стал Иван Клименко. В песне заложена история Украины и ее "злой сестры".

Комментаторы восхищены такой чувственной и жизненной композицией. Многие пишут, что песня и клип довели их до слез.

Напомним, Jerry Heil рассказала, как американцы относятся к украинцам. Звезда, которая сейчас начала обучение в университете Беркли, поделилась впечатлениями.

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