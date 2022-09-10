Звезда, которая сейчас начала обучение в университете Беркли, поделилась впечатлениями.

Украинская певица Jerry Heil, которая недавно сообщила об уезде в Америку на учебу, поделилась своими впечатлениями. Так, исполнительница отметила - к ней всегда относятся хорошо. Особенно, когда слышат, что она из Украины. Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

"Когда слышат простые люди, студенты, что я из Украины, это обычно всегда поддержка", - прокомментировала Jerry Heil.

Она также поделилась рассказом об общении с парнем из Эстонии. На занятии в университете она выполняла с ним парное задание.

"Мы с ним разговорились, он рассказал мне о своей деятельности, я рассказала, что я из Украины, что я певица и мы недавно выступали на стадионе в Эстонии. И он говорит: "А, да я тебя знаю, я о тебе читал в каком-то издании". Я тогда была с alyona.alyona и он о нас знает, потому что действительно о нас читал, а за день до того он выступал и тоже собирал средства для Украины", - восхитилась автор хита "Охрана, отмена".

Напомним, Jerry Heil и Леся Никитюк в совместном треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".

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