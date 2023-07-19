Он сделал предложение своей возлюбленной в своей новой песни.

Украинский артист Вася Демчук, прославившийся благодаря фиту с Настей Каменских на трек "Sorry.2", сделал предложение своей возлюбленной. Он решил устроить любимой романтический сюрприз и сделать ей предложение в своей новой песне "Вічність".

Сердца, пронизанные стрелой Купидона, и недостаток вечности вместе - об этом поет Демчук в новом сингле. Именно в этой песне лирическим героем выступает сам певец, ведь новый романтический трек – это подлинное признание в искренних чувствах любимой.

В своих соцсетях артист еще ни разу не афишировал имя или лицо девушки, однако сердце его занято и в жизни артист имеет серьезные отношения. Именно о них он и поет в сингле "Вічність": "Ее прикосновения разрушают мое пространство", "Остановилась жизнь, когда ты рядом" и "Нам не хватит времени на всех часах".

"У меня есть любимая девушка, которая залечила все мои сердечные шрамы. Я точно могу сказать, что сейчас мне очень повезло с любовью. Если бы надо было пережить все черные полосы, я бы ни секунды не думал и просто все повторил", - говорит Вася.

Напомним, ранее Вася Демчук посвятил песню экс-девушке, с которой его разлучила война.

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