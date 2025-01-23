Несмотря на почти три года полномасштабной войны и ежедневные преступления оккупантов, некоторые украинцы до сих пор продолжают слушать российские песни. Кроме того, что в прошлом году композиция "Да, я русский" артиста-путиниста Шамана оказалась в лидерах украинского чарта Spotify, сейчас другой трек российской исполнительницы появился в трендах YouTube.
Недавно в списке музыкальных трендов украинского YouTube первое место заняла певица из страны-агрессора CHEPIKK, настоящее имя которой Екатерина Чепик. Ее песню "Не люби меня", которая вышла неделю назад, больше всего прослушивают украинцы на стриминг-платформе.
Следом за российской песней идет творчество украинского исполнителя DIBROVA.
Топ-5 самых популярных песен на украинском YouTube:
- CHEPIKK - "Не люби меня"
- DIBROVA - "Там, де ти"
- Группа VIP - "Стара баба"
- ШУГАР - "Діва"
- Марина і компанія - "Динь білий динь".
Напомним, ранее музыкальный продюсер Денис Путинцев ответил, почему украинцы до сих пор слушают российские песни. По его словам, музыка страны-агрессора была популярна в Украине десятилетиями, поэтому отказаться от нее в один момент невозможно.