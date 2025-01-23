Трек "Не люби меня" стал самым прослушиваемым в Украине.

Несмотря на почти три года полномасштабной войны и ежедневные преступления оккупантов, некоторые украинцы до сих пор продолжают слушать российские песни. Кроме того, что в прошлом году композиция "Да, я русский" артиста-путиниста Шамана оказалась в лидерах украинского чарта Spotify, сейчас другой трек российской исполнительницы появился в трендах YouTube.

Недавно в списке музыкальных трендов украинского YouTube первое место заняла певица из страны-агрессора CHEPIKK, настоящее имя которой Екатерина Чепик. Ее песню "Не люби меня", которая вышла неделю назад, больше всего прослушивают украинцы на стриминг-платформе.

Следом за российской песней идет творчество украинского исполнителя DIBROVA.

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Топ-5 самых популярных песен на украинском YouTube:

CHEPIKK - "Не люби меня"

DIBROVA - "Там, де ти"

Группа VIP - "Стара баба"

ШУГАР - "Діва"

Марина і компанія - "Динь білий динь".

Напомним, ранее музыкальный продюсер Денис Путинцев ответил, почему украинцы до сих пор слушают российские песни. По его словам, музыка страны-агрессора была популярна в Украине десятилетиями, поэтому отказаться от нее в один момент невозможно.

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