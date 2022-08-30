Лидер "Бумбокса" не смог допеть песню до конца из-за слез.

Украинский музыкант Андрей Хлывнюк выступил на концерте, но не смог полностью спеть песню из-за слез, которые буквально начали его душить.

Так, лидер "Бумбокса", который сейчас защищает Украину от российских оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины, вышел на сцену, чтобы исполнить песню артиста Skofka "Чути гімн".

На словах "Ну, а поки будем бить вас за Азов і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі" Хлывнюк не смог сдержать слез. Он так и не допел песню до конца и извинился перед слушателями. Он добавил, что все вырученные с концерта деньги пойдут на помощь ВСУ.

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Напомним, Skofka посвятил свою новую песню "Чути гімн" другу детства, жизнь которого унесла война. Молодой парень погиб, защищая Украину от оккупантов.

"Этот трек я посвятил своему другу Коноводову Валентину Валентиновичу, другу с детства, который погиб, защищая нашу Украину. Вечная память тебе друг, вечно тебя будем помнить. "За нами правда, значить вистоїмо ми ваші вистріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелить", - сказал ранее Skofka.

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