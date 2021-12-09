Режисером клипа стал креативный продюсер группы Валерий Бебко.

Популярная украинская группа The Hardkiss презентовала новый клип. Ролик снят в японском стиле на песню "Сестра".

Об этом сообщила голос группы Юлия Санина в своем Instagram.

По данным Eurovision.ua, режиссером ролика стал известный украинский клипмейкер и неотъемлемая часть группы Валерий Бебко. При этом автором стихов выступила сама Санина.

Идею клипа звездные супруги вынашивали около трех месяцев. Группа редко снимает игровые клипы и это всегда эксперимент.

Читайте такжеЮлии Саниной - 31: самые популярные клипы эпатажной группы The Hardkiss"Были варианты снять лирическую и повседневную историю, но мы в конце концов остановились на драйве и киношном арте. Во время подготовки к клипу мы с Юлей просмотрели два-три десятка самых главных мировых экшенов. Такого количества боевиков мы, наверное, за последние десять лет не видели", - рассказал Бебко.

При этом Юлия отметила, что "Сестра" - это история спасения.

"Клип похож на сцену из фильма, где зритель имеет право сам придумать начало и финал", - указала певица.

Справка УНИАН. The Hardkiss - украинская рок-группа, которая появилась в 2011 году и сразу же завоевала сердца не только украинцев, но и иностранных ценителей музыки. В основном песни пишут сами участники - Юлия Санина и Валерий Бебко, который также является креативным продюсером группы.

The Hardkiss стали лучшей рок-группой Украины в 2017 году по версии YUNA, а также лучшим альтернативным проектом в 2016 и 2017 году по версии M1 Music Awards

Как ранее сообщал УНИАН, 25 июня на Аллее звезд появилась 66 именная табличка, которая носит имя украинской рок-группы The Hardkiss.

В этом году группе исполняется десять лет. Музыканты говорят, долго колебались или соглашаться на такую достопримечательность, мол, не любят, когда их называют "звездами". Однако приняли предложение ради своих поклонников.

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