Популярная украинская группа The Hardkiss презентовала новый клип. Ролик снят в японском стиле на песню "Сестра".
Об этом сообщила голос группы Юлия Санина в своем Instagram.
По данным Eurovision.ua, режиссером ролика стал известный украинский клипмейкер и неотъемлемая часть группы Валерий Бебко. При этом автором стихов выступила сама Санина.
Идею клипа звездные супруги вынашивали около трех месяцев. Группа редко снимает игровые клипы и это всегда эксперимент.
Читайте такжеЮлии Саниной - 31: самые популярные клипы эпатажной группы The Hardkiss"Были варианты снять лирическую и повседневную историю, но мы в конце концов остановились на драйве и киношном арте. Во время подготовки к клипу мы с Юлей просмотрели два-три десятка самых главных мировых экшенов. Такого количества боевиков мы, наверное, за последние десять лет не видели", - рассказал Бебко.
При этом Юлия отметила, что "Сестра" - это история спасения.
"Клип похож на сцену из фильма, где зритель имеет право сам придумать начало и финал", - указала певица.
Справка УНИАН. The Hardkiss - украинская рок-группа, которая появилась в 2011 году и сразу же завоевала сердца не только украинцев, но и иностранных ценителей музыки. В основном песни пишут сами участники - Юлия Санина и Валерий Бебко, который также является креативным продюсером группы.
The Hardkiss стали лучшей рок-группой Украины в 2017 году по версии YUNA, а также лучшим альтернативным проектом в 2016 и 2017 году по версии M1 Music Awards
Как ранее сообщал УНИАН, 25 июня на Аллее звезд появилась 66 именная табличка, которая носит имя украинской рок-группы The Hardkiss.
В этом году группе исполняется десять лет. Музыканты говорят, долго колебались или соглашаться на такую достопримечательность, мол, не любят, когда их называют "звездами". Однако приняли предложение ради своих поклонников.