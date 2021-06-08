Певица предстала в новом неожиданном образе.

Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина опубликовала в Instagram новую фотографию, которая восхитила ее поклонников.

В кадре звезда предстала с ярким макияжем и волнистыми локонами. Также она надела потрясающее платье, которое приоткрывает ее декольте. Дополнила Юлия такой образ цепью на шее. Отметим, что такое украшение сейчас на пике своей популярности.

"Королева", "Красивая очень", "Вау, божественная", "Твои глаза - это просто какая-то невероятная, морская лагуна", "Какой образ ни подбери, все идёт", "Нереальная", - пишут фанаты в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич