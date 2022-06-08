Особой гостьей матча станет 13-летняя София Иванова из Николаевской области, пострадавшая в результате бомбардировок со стороны РФ.

В пятницу, 10 июня, футбольный клуб "Динамо" U16 (футболисты 2006 года рождения) проведет благотворительный матч за рубежом. Так, подопечные Алексея Дроценко и Павла Чередниченко сыграют в Испании против команды "Л'Успиталет" из Каталонии, которая выступает в пятом по силе дивизионе страны – Терсери КИФФ (пятое место по итогам сезона-2021/2022 в группе 5, где выступают 17 команд).

Матч состоится в городе Успиталет-де-Лебрегат в Каталонии на стадионе "Фейха Льарга", начало – в 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Вход на игру для украинцев будет бесплатным при условии наличия документа, подтверждающего гражданство Украины.

В прямой трансляции игру можно будет посмотреть на телеканалах 2+2 и "Динамо TV" на YouTube-каналах "Динамо Киев" и FootballHub, а также на платформе онлайн-телевидения "Киевстар ТВ".

Кроме футбольной игры, гостей стадиона и телезрителей ждет уже традиционный перфоманс от украинских артистов. В частности, ведущими мероприятия станут куратор проекта 1+1 "Осуществи мечту" Александра Лобода и участница прошлых перфомансов Michelle Andrade. DOROFEEVA исполнит гимн Украины, а в финале матча KAZKA споет Imagine, являющийся символом пацифизма, вместе с участницей "Голоса страны" Инессой Грицаенко.

Особой гостьей матча станет 13-летняя Софья Иванова из Николаевской области, пострадавшая в результате бомбардировок со стороны РФ. Так, когда российские военные обстреляли дом, в котором живет семья девочки, осколок снаряда попал ей в голову. Сейчас Соня является подопечной благотворительного проекта 1+1 "Осуществи мечту", находится под опекой врачей из "Охматдета" и, кроме лечения, тренируется играть на гитаре, которую подарили зрители ТСН. Девочка имеет заветное желание — выступить на одной сцене с артисткой ДОРОФЕЕВОЙ. Во время игры в Испании ее мечта станет реальностью — девочка будет аккомпанировать популярной певице на гитаре.

Традиционно, организацией выступлений и художественной концепцией мероприятий занималась команда 1+1 media и Департамент больших шоу, режиссерами мероприятия стали TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Матч состоится в поддержку украинских медицинских учреждений, нуждающихся в рентген-аппаратах с-арки. Ориентировочная стоимость одного аппарата составляет 100 000 долларов. Такое оборудование используется для операций под контролем рентгеновского облучения, таких как удаление осколков или фиксация костей.

Помочь уже сейчас можно на странице целевого сбора платформы UNITED24.