Украинская певица Надя Дорофеева незадолго до 24 февраля 2022 года выпустила свой хит "raznotsvetnaya". Композиция очень хорошо "зашла" пользователям. Сейчас артистка задумалась над тем, чтобы перевести ее на государственный язык.
У себя в Instagram-блоге Надежда объявила, что ищет талантливых авторов, которые бы помогли профессионально переделать песню на украинский язык. Оставить заявки можно по ссылке в шапке профиля Дорофеевой.
"Накануне войны я выпустила трек raznotsvetnaya. Но сейчас для всех нас существуют только два цвета – желтый и голубой.
И именно их не хватает моей песне! Поэтому я объявляю конкурс на лучшую адаптацию трека на украинский. Мы представим новую версию песни, и автор получит денежное вознаграждение. Конечно, я познакомлю его с вами!", - высказалась звезда.
Напомним, ранее мультиартист Monatik дал интервью Славе Демину и рассказал, планирует ли переводить на украинский язык своих хиты. Певец считает, что на момент их выхода они были актуальны и подарили невероятные эмоции, поэтому он не хочет тратить время на то, чтобы изменить прошлое.
Однако он готов писать новые песни на украинском, которые покорят слушателя еще больше.