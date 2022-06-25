Незадолго до полномасштабного вторжения она выпустила русскоязычную песню "raznotsvetnaya", ставшую очень популярной.

Украинская певица Надя Дорофеева незадолго до 24 февраля 2022 года выпустила свой хит "raznotsvetnaya". Композиция очень хорошо "зашла" пользователям. Сейчас артистка задумалась над тем, чтобы перевести ее на государственный язык.

У себя в Instagram-блоге Надежда объявила, что ищет талантливых авторов, которые бы помогли профессионально переделать песню на украинский язык. Оставить заявки можно по ссылке в шапке профиля Дорофеевой.

"Накануне войны я выпустила трек raznotsvetnaya. Но сейчас для всех нас существуют только два цвета – желтый и голубой.

И именно их не хватает моей песне! Поэтому я объявляю конкурс на лучшую адаптацию трека на украинский. Мы представим новую версию песни, и автор получит денежное вознаграждение. Конечно, я познакомлю его с вами!", - высказалась звезда.

Напомним, ранее мультиартист Monatik дал интервью Славе Демину и рассказал, планирует ли переводить на украинский язык своих хиты. Певец считает, что на момент их выхода они были актуальны и подарили невероятные эмоции, поэтому он не хочет тратить время на то, чтобы изменить прошлое.

Однако он готов писать новые песни на украинском, которые покорят слушателя еще больше.

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