В связи с тем, что Верховная Рада запретила исполнять российскую музыку в Украине, многие артисты теперь будут писать свои композиции на государственном.

В связи с запретом ВРУ исполнять и транслировать музыку на русском языке, многие артисты теперь переведут свое творчество на русский. Мультиатрист MONATIK в интервью Славе Демину рассказал, что будет делать со своими русскоязычными проектами и хитами.

"Я не буду переводить свои песни. Они были написаны тогда, в том времени, и они подарили множество хороших, правильных эмоций. Там песни о мечтах, о надежде, о светлом будущем. Сегодня тратить время на прошлое не стоит, на мой взгляд. Нужно тратить время на будущее и создавать что-то новое", - высказался мультиартист.

Он подчеркнул, что его русскоязычные песни останутся теми композициями, в которые он вложил душу, и которые он любит.

Монатик уточнил, что, выступая сегодня на благотворительных концертах, не поет свои русскоязычные песни.

"Они (фанаты, - ред) кричат: "Дима, дай нам "Кружит". А я не могу, мне не кружит", - резюмировал певец.

Напомним, MONATIK, Санина, Вакарчук и другие дали видеоконцерт в поддержку украинских медиков.

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