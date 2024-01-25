Украинская певица Тина Кароль презентовала новую песню под названием "Троянди". Тина написала эту смысловую песню о сложных внутренних переживаниях очень простыми словами, используя лишь акустическую гитару, струнный оркестр и перкуссию.
В новой песне Кароль поет о предательстве и правде, о прошлом и будущем, о моменте, когда внутри все ломается.
"Песней "Троянди" я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание наконец нашло саундтрек и голос. Важными стали лишь те, с кем можно помолчать, будто быть "на одной громкости"", – комментирует премьеру Тина Кароль.
Как отреагировали пользователи сети
"Я в восторге от песни и от Тины. Спасибо"
"Такая чувственная песня"
"У меня одни мурашки по телу"
"Это магически, нежно и очень осторожно исполнено. Спасибо за такую невероятную песню"
"Тина - это любовь. Только она умеет так чувствовать и проживать песни"
"Боже, как я ждала такого клипа. Только Тина, без спецэффектов"
Напомним, ранее Тина Кароль показалась в постеле без белья.