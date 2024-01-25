Песня поразила поклонников певицы.

Украинская певица Тина Кароль презентовала новую песню под названием "Троянди". Тина написала эту смысловую песню о сложных внутренних переживаниях очень простыми словами, используя лишь акустическую гитару, струнный оркестр и перкуссию.

В новой песне Кароль поет о предательстве и правде, о прошлом и будущем, о моменте, когда внутри все ломается.

"Песней "Троянди" я хотела заполнить пустоту в сердцах миллионов людей для того, чтобы молчание наконец нашло саундтрек и голос. Важными стали лишь те, с кем можно помолчать, будто быть "на одной громкости"", – комментирует премьеру Тина Кароль.

Как отреагировали пользователи сети

"Я в восторге от песни и от Тины. Спасибо"

"Такая чувственная песня"

"У меня одни мурашки по телу"

"Это магически, нежно и очень осторожно исполнено. Спасибо за такую невероятную песню"

"Тина - это любовь. Только она умеет так чувствовать и проживать песни"

"Боже, как я ждала такого клипа. Только Тина, без спецэффектов"

Напомним, ранее Тина Кароль показалась в постеле без белья.

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