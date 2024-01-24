Певица раззадорила поклонников с самого утра.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками утренним фото. Вероятно, сегодня ей не нужно было никуда спешить, поэтому она решила поваляться в постели.

Именно в этом теплом и уютном месте она сделала снимок, на котором предстала без белья и пижамы.

В кадре Кароль позирует полностью обнаженной, слегка прикрываясь одеялом. Рядом с ней сидит плюшевый мишка, которого ей, скорее всего, подарили поклонники во время концерта.

Видео дня

Стоит отметить, что артистка решила не использовать фильтры. Она предстала перед поклонниками в естественном виде, без капли макияжа.

Кроме того, заметно, что у Кароль молодой и свежий вид, ее кожа просто блестит.

Напомним, ранее Тина Кароль вспомнила, как проиграла в "Караоке на Майдане". Артистка не сдалась после этого поражения и продолжила строить свою певческую карьеру. Сейчас она поп-икона украинского шоу-бизнеса.

Вас также могут заинтересовать новости: