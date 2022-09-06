Ведущий снялся в клипе и поехал в ночь сразу в зону боевых действий.

В клипе певицы и героини шоу "Холостячка" Златы Огневич на песню "Лелека" снялся телеведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину в зоне боевых действий в составе ВСУ.

В эфире "Сніданку з 1+1" Огневич певица рассказала, что у него было очень мало времени, однако согласился приехать, когда услышал, что история будет посвящена украинским женщинам и расскажет историю семьи.

"Я рассказала, что этим проектом мы поддержим наших девушек и женщин. Ведь мы собираем средства в фонд, который помогает женщинам, пострадавшим от войны. И Даниэль согласился, сам приехал на съемки, хотя у него было очень мало свободного времени. Он снялся, поехал в ночь сразу в зону боевых действий. Я ему очень благодарна за работу, и когда кончится война, я очень хочу, чтобы он сыграл в настоящем большом драматическом кино. Потому что таких актеров очень мало", - призналась Огневич.

Певица дает много благотворительных концертов в Украине и за ее пределами. Как заявила Злата, с момента полномасштабного вторжения на зарубежных выступлениях в Европе и США с участием удалось собрать 9 млн гривень. Сейчас она продолжает собственный тур "Світло" по городам Украины, значительная часть средств из которого также идет на поддержку Украины.

Ранее известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который пошел защищать страну в рядах ВСУ, признался, что недавно был на больничном из-за травмы спины.

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