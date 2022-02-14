Певица спела дуэтом с Артемом Качером.

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в РФ, с российским рэпером Артемом Качером презентовала их совместный клип к песне "Материк".

"Долгожданная премьера. Наше совместное видео с Артемом Качером на песню "Материк" уже на YouTube. Иногда бывает сложно разобраться в чувствах…", – написала она в своем Instagram.

Ани Лорак и Артем Качер: новый клип

Клип Ани Лорак и Артема Качера: реакция сети

Многие поклонники в комментариях похвалили Лорак за новую видеоработу: "С премьерой", "Замечательный дуэт", "Нереально красивый клип! Все, как всегда, на высшем уровне", "Какая красота", "Это шедевр", "Клип огонь".

Но были и такие, кому не понравился наряд Лорак в клипе и дуэт с Качером: "Костюм у Успенской одолжила", "Этот парень совершенно не подходит Ани".

Напомним, ранее сообщалось, что Ани Лорак анонсировала два концерта в Харькове.

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