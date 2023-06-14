Эти кринжовые песни заставили украинских военных хохотать.

Украинские военные взяли в плен двух российских захватчиков. Во время проверки их телефонов они обнаружили музыку, которую слушают военные страны-агрессора.

Как выяснилось, оккупантов на новые преступления вдохновляют "Демобилизация" Сектора Газа и "Русская дорога" Игоря Растеряева.

"Природа на войне, нам как родная мать. Но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках. И стали всё крушить вокруг, разбили в пух и прах", - поется в песне "Русская дорога".

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Смысл этой кринжовой песни в том, что "деды", убегая от немецкой армии, якобы на самом деле шли вперед.

Слушая эти песни, бойцы ВСУ не смогли сдержать смех.

Отметим, во время полномасштабного российского вторжения многие украинские знаменитости запустили процесс украинизации своего творчества. Также они выпустили много новых песен, которые вдохновляют украинцев и дарят веру в скорую победу.

Напомним, какие песни попали в украинские музыкальные чарты в мае 2023.

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