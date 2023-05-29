Рассказываем, какие композиции занимают лидирующие строки в главных рейтингах.

В конце мая 2023 наиболее прослушиваемые украинские артисты - Злата Огневич, Артем Пивоваров, YAKTAK, TVORCHI и некоторые другие. Рассказываем, какие композиции занимают лидирующие позиции в чартах Spotify и Apple Music.

Spotify

В данном приложении рейтинг возглавила композиция "Маяк" группы The Hardkiss. Вышла она давно, но в мае ее снова начали активно слушать после того, как Юлия Санина открыла с этой песней Евровидение-2023.

На втором месте разместилась "Heart of Steel" от группы TVORCHI. Именно с этой песней коллектив от Украины выступал на Евровидении. Им удалось занять шестое место.

На третьем месте танцевальный трек YAKTAK и KOLA под названием "Порічка". Эта песня уже не первую неделю является одной из самых прослушиваемых на всех стриминговых сервисах в Украине.

Четвертую позицию занимает песня "Очі" Quest Pistols и Артема Пивоварова.

А на пятом месте Parfeniuk с новой композицией "Відриваючись". Напомним, что его предідущая песня "Провела екскурсію" более месяца удерживала лидирующие позиции в чартах.

Apple Music

В чарте Apple Music первую ступеньку занимает композиция Златы Огневич и Shumei "Буревіями". Песня вышла в середине апреля, но сейчас она до сих пор одна из самых популярных, а под фрагмент со словами "картина домальована…" массово записывают ролики в TikTok.

Второе место занял Parfeniuk с песней "Відриваючись", а на третьем зажигательная "Makeba" - французская певица Jain выпустила ее семь лет назад, но сегодня у песни внезапно открылось второе дыхание.

Четвертое место досталось композиции "Очі" Quest Pistols и Артема Пивоварова.

На пятом "Погляд" от YAKTAK feat. SOBOL. К слову, на днях молодые исполнители представили новую песню, которая тоже претендует на лидирующие позиции в украинских рейтингах.

Напомним, КилимМэн из Kalush Orchestra начал сольную карьеру и выпустил первую песню.

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