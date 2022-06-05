Украинские блогеры выпустили актуальную пародию на песню группы Kalush Orchestra - "Stefania".
Блогер Дима Варварук и финалист шоу "Голос країни" Тема Паучек изменили текст песни Stefania, которая с начала войны в Украине обрела более глубокий смысл. Если оригинал трека посвящен маме солиста Олега Псюка - Стефании, то пародию посвятили бабушке Варварука - Евдокии.
По его блогера, именно бабушка воспитывала его, пока родители были за границей. Она рассказывала ему о тяжелой судьбе украинского народа и украинского языка и, несмотря на все запреты, они с дедом пели украинские песни.
Кроме того, Варварук признался, почему не посвятил пародию своей маме. Он отметил, что имя Оксана просто не рифмуется.
Интересно, что один из героев клипа предстал в образе российского оккупанта. А герой Варварука и его бабушка ловят захватчика на огороде и упаковывают его в пакет.
"Євдокія баба, баба Євдокія,
Засіває поле, а Росія тліє.
Розкажи мені, бабо, про то знову
Як колись боролись ми за рідну мову".
Стоит отметить, что пародия очень понравилась пользователям сети. А солист Kalush Orchestra Олег Псюк и вовсе предложил ребятам поехать в следующем году с этой песней на Евровидение.
Напомним, ранее Макс Корж выпустил мощный трек в поддержку Украины.