Эта пародия вам точно понравится!

Украинские блогеры выпустили актуальную пародию на песню группы Kalush Orchestra - "Stefania".

Блогер Дима Варварук и финалист шоу "Голос країни" Тема Паучек изменили текст песни Stefania, которая с начала войны в Украине обрела более глубокий смысл. Если оригинал трека посвящен маме солиста Олега Псюка - Стефании, то пародию посвятили бабушке Варварука - Евдокии.

По его блогера, именно бабушка воспитывала его, пока родители были за границей. Она рассказывала ему о тяжелой судьбе украинского народа и украинского языка и, несмотря на все запреты, они с дедом пели украинские песни.

Кроме того, Варварук признался, почему не посвятил пародию своей маме. Он отметил, что имя Оксана просто не рифмуется.

Интересно, что один из героев клипа предстал в образе российского оккупанта. А герой Варварука и его бабушка ловят захватчика на огороде и упаковывают его в пакет.

"Євдокія баба, баба Євдокія,

Засіває поле, а Росія тліє.

Розкажи мені, бабо, про то знову

Як колись боролись ми за рідну мову".

Стоит отметить, что пародия очень понравилась пользователям сети. А солист Kalush Orchestra Олег Псюк и вовсе предложил ребятам поехать в следующем году с этой песней на Евровидение.

Напомним, ранее Макс Корж выпустил мощный трек в поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: