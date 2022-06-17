Композицию артистки выпустили сегодня, в ней подняли актуальные для каждого украинца вопросы.

Самой известной "рыбке" украинского шоу-биза - 31 год. Эпатажная рэперша и хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona вместе с певицей Jerry Heil в эфире "Сніданку з 1+1" презентовали свою совместную песню.

За период войны девушки выпустили уже третью совместную песню "Чому?". Ранее они презентовали совместную композицию "Молитва за Украину".

"Почему у людей отобрали дома? Почему у людей отобрали безопасность? Почему страдают невинные? Почему льются детские слезы? Неужели человечество сбилось с дороги, и такая страшная цена за путь домой? С приходом войны мы с Jerry Heil осознали: что лучшее благо в мире — это служить", - написала Alyona Alyona в своем Instagram.

Артиски отмечают, что из-за развязанной Россией войны у каждого украинца в голове крутится слишком много мыслей, на которые сложно найти ответы.

"Все истины - простые. Родная земля не имеет аналогов. Интуиция - это голос души. И если повторять эти истины себе утром и перед сном, если слышать себя, если любить, не ожидая любви, если уважать родную землю, то и пространство вокруг вас будет чистым, как родниковая вода", - говорится в описании к композиции в YouTube.

Ранее украинские артисты Jerry Heil и Kalush Orchestra вдохновились неожиданным приездом во Львов голливудской актрисы и посла ООН Анджелины Джоли и записали дня нее песню.

Вас также могут заинтересовать новости: