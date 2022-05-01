Артисты записали видео сидя на подоконнике в гостиничном номере.

Украинские артисты Jerry Heil и Kalush Orchestra вдохновились неожиданным приездом во Львов голливудской актрисы и посла ООН Анджелины Джоли и записали дня нее песню. Сообщается, что текст звезды написали за ночь.

Видеозапись сделали прямо в гостиничном номере. Так артисты захотели поблагодарить знаменитость с мировым именем за то, что она помогает Украине в такое непростое военное время и привлекает внимание мирового сообщества к проблемам беженцев в стране.

"Встретив Kalush Orchestra, готовящихся к Евровидению, той же ночью я обратилась к ребятам, и мы записали этот припев без какой-либо подготовки прямо у них в номере", - прокомментировала соавтор композиции Jerry Heil свою задумку.

"Дорогая Анджелина Джоли, спасибо вам за то, что в то время, когда новости о российской войне в Украине стали привычными, вы не оставляете без внимания нашу землю. Пожалуйста, попросите ваших талантливых друзей из Голливуда пойти по вашим шагам и тоже посетить украинцев, ведь благодаря вам мир снова слышит нас!", - сказано в описании.

Напомним, 30 апреля появилось видео, как Джоли заказывает кофе в одном из заведений Львова. Также оскароносная звезда побывала на львовском железнодорожном вокзале, где пообщалась с горожанами.

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