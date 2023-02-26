Эти песни точно поднимут вам настроение.

Порой всем нам хочется вдохновиться и осознать свою силу. В таких ситуациях отлично помогают песни о женщинах, в которых показана их независимость. УНИАН собрал для вас 10 хитов о силе и несокрушимости женщин. Слушайте и вдохновляйтесь.

Джей Ло – Ain’t Your Mama

В своей песне Дженнифер Лопес четко обозначила границы и от имени всех женщин заявила, что мужчинам не нужно относиться к нам, будто к прислуге. "Я не твоя мама", - поет Джей Ло и призывает слушательниц научиться себя уважать.

Кэти Перри - Part Of Me

Певица спела о том, что никто и никогда не сломит душу женщины. Мы готовы пережить удары, камни и бомбы. Но никому не удастся нас унизить. Сильный трек Перри вдохновляет и дает осознание того, что женщина может справиться со всеми трудностями.

Рианна - Hurd

Рианна спела о том, что ничего не боится. Несмотря на все проблемы, нужно надевать самый красивый наряд и идти с гордо поднятой головой. Этот трек, как пишут в комментариях женщины, учить их любить, в первую очередь, себя.

The Pussycat Dolls - I Don't Need A Man

Легендарная группа спела о том, что женщина может быть полноценной и без обручального кольца на пальце. Мужчина не нужен лишь для того, чтобы быть "нормальной". Сильная женщина не нуждается в одобрении общества.

Бейонсе – Run the World (Girls)

Этот трек считается одним из самых известных. В нем Бейонсе спела о силе женщин. Именно они руководят миром, именно они борются за свои права и не дают себя в обиду. Песня Run the World вдохновляет нас на подвиги и учит бороться со всеми несправедливыми поступками в обществе.

Майли Сайрус - Flowers

Певица поставила на место своего бывшего, который изменял ей. Майли Сайрус дала понять, что она сама может купить себе цветы и не нуждается в ком-то, кто будет звать ее на свидания. Никто не будет любить нас так, как мы сами.

Аврил Лавин - Don't Tell Me

Казалось бы, грустный трек, на самом деле рассказывает о том, что женщина может за себя постоять. И как бы мужчина не пытался включать свое обаяние и очаровывать, желая заполучить женщину, она всегда может дать ему отпор.

Селена Гомес - Who Says

Эта песня учит нас любить себя. Ведь кто сказал, что женщина несовершенна и ничего не заслужила? Селена Гомес смело заявила, что никто не имеет права критиковать и обижать людей.

Нина Симон - Feeling Good

Этот трек максимально вдохновляет на новые свершения. Нина Симон спела о том, что уже наступает новый рассвет, который приносит новый день и новую жизнь. Слушая песню, вы точно зарядитесь хорошим настроением.

Ариана Гранде - 7 rings

Певица спела о том, что женщина не нуждается в дорогих подарках, ведь она может купить себе все сама. "Ношу кольцу, но не хочу становиться миссис", - поет Гранде. В своей песне она рассказала о том, что каждая из нас - самодостаточная единица, которая может добиться всего, чего пожелает.

Ранее УНИАН называл лучшие песни о любви.

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