Их точно стоит включить во время ужина или свидания.

14 февраля, в День всех влюбленных, многие отправятся на свидание или проведут вечер за романтическим ужином. Предлагаем 5 лучших песен о любви, которые создадут правильную атмосферу и точно настроят вашу вторую половинку на нужный лад.

Уитни Хьюстон - I Will Always Love You

Песня 1992 года до сих пор считается одной из самых романтических. Хьюстон перепела хит Долли Партон для фильма "Телохранитель". Даже в 2023 году он остается популярной.

John Legend - All of Me

Песня американского исполнителя была записана в 2013 году. Джон Ледженд посвятил ее своей жене.

Стиви Уандер - I Just Called To Say I Love You

Легендарная песня была записана в 1984 году. Трек Стиви Уандера собирает миллионы прослушиваний даже сейчас.

Джеймс Блант - You're Beautiful

Свою легендарную песню Блант записал в 2004 году. Музыкант рассказывал, что он написал ее после случайной встречи с бывшей девушкой, которую он увидел уже с другим мужчиной.

Bee Gees - How Deep Is Your Love

Песня была записана в 1995 году. Размышления о глубине любви и приятная мелодия мало кому не понравятся. Эта песня считается одной из самых лучших песен группы Bee Gees.

Ранее УНИАН рассказывал, какие пять песен "разрывают" весь TikTok.

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