Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в сериале "Друзья" работника кофейни "Central Perk" Гантера.

Об этом пишет BBC.

Тайлеру было 59 лет. Он несколько лет боролся с раком предстательной железы.

Его менеджер сообщил, что актер мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

"Желая помочь как можно большему количеству людей, он смело поделился своей историей", - сказал его менеджер.

Тайлер появился почти в 150 эпизодах сериала "Друзья". Позже он рассказал, что это были самые памятные 10 лет в его жизни.

Сериал "Друзья"

"Друзья" - американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения.

Финальный эпизод в премьерном эфире смотрели 52,5 миллиона человек.

В мае 2021 года на видеосервисе HBO Max вышел спецвыпуск сериала.

Автор: Людмила Жерновская