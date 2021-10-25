Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в сериале "Друзья" работника кофейни "Central Perk" Гантера.
Об этом пишет BBC.
Тайлеру было 59 лет. Он несколько лет боролся с раком предстательной железы.
Его менеджер сообщил, что актер мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.
"Желая помочь как можно большему количеству людей, он смело поделился своей историей", - сказал его менеджер.
Тайлер появился почти в 150 эпизодах сериала "Друзья". Позже он рассказал, что это были самые памятные 10 лет в его жизни.
Сериал "Друзья"
"Друзья" - американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения.
Финальный эпизод в премьерном эфире смотрели 52,5 миллиона человек.
В мае 2021 года на видеосервисе HBO Max вышел спецвыпуск сериала.