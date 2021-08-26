Джейкоб Андерсон замахнулся на славу Брэда Питта.

Английский актер Джейкоб Андерсон присоединился к актерскому составу сериала-адаптации "Интервью с вампиром".

Об этом сообщает Variety, ссылаясь на свои источники.

Причем Андерсону будет отведена одна из главных ролей - вампира Луи, обращенного более древним кровопийцей Лестатом. Роль последнего исполнит Сэм Рид.

Минисериал будет включать 8 серий. Его шоураннером и сценаристом выступил Ролин Джонс, а автор серии оригинальных романов "Вампирские хроники" Энн Райс выступила одним из продюсеров проекта.

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Режисер "Игры престолов" Алан Тейлор поставит два первых эпизода сериальной версии "Интервью с вампиром".

Релиз ожидается на телеканале AMC в 2022 году.

Напомним, что в первой экранизации романа Райс, которая вышла в 1994 году, роль Луи исполнил Брэд Питт, а Лестата играл Том Круз.

Мы также сообщали о том, что американский рэпер Снуп Догг присоединился к актерскому составу будущего сериала Netflix о вампирах "Дневная смена", где он сыграет борца с кровососущими монстрами.

Автор: Станислав Кожемякин