Роль Снупа Догга в сериале пока не раскрыта.

Снуп Догг присоединился к актерскому составу будущего сериала Netflix о вампирах под названием «Дневная смена».

Читайте также"Армия мертвецов" получила официальный трейлерКак сообщило издание THR, рэпер составит компанию Джейми Фоксу: он сыграет обычного рабочего, который на самом деле прикрывает свою истинную деятельность — истребление вампиров. «Он просто хочет обеспечить хорошую жизнь своей сообразительной дочери, но его повседневная работа по уборке бассейна в долине Сан-Фернандо — это прикрытие для его реального источника дохода», — пишет THR.

Роль Снупа Догга в сериале пока не раскрыта.

Над проектом работают руководители франшизы «Джона Уика». Помимо актерской работы, Фокс также будет продюсировать «Дневную смену», которая станет режиссерским дебютом Джей Джей Перри. Сценарий для проекта написал Тайлер Тайс, и, по некоторым предположениям, ожидается, что проект дебютирует на Netflix уже в следующем году, передает popcornnews.

Боевик расскажет о войне вампиров и обычных людей. Джейми Фокс представит главного персонажа, который занимается истреблением опасных существ. Пока Фокс занят работой над «Человеком-пауком», где он вновь сыграет роль злодея Электро. Также в сериале роли исполнят Дэйв Франко, Миган Гуд, Карла Соуза, Эрик Ланге, Зайон Броднакс.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая