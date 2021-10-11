25-летний американский актер Тимоти Шаламе поделился первыми фотографиями со съемочной площадки фильма "Вонка".
Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.
Известно, что Шаламе сыграет главную роль в приквеле к фильму "Чарли и шоколадная фабрика" от Warner Bros. Pictures.
Режиссером выступает Пол Кинг, известный зрителям по фильму "Паддингтон". Продюсером - Дэвид Хейман (фильмы о Паддингтоне и Гарри Поттере).
В фильме также появятся Роуэн Аткинсон, Салли Хокинс, Джим Картер и Мэтт Лукас.
Фильм должен выйти в прокат в марте 2023 года. Зрители увидят историю становления владельца сказочной кондитерской Вонки.
Чарли и шоколадная фабрика
"Чарли и шоколадная фабрика" - сказочная повесть Роальда Даля о приключениях мальчика Чарли на шоколадной фабрике кондитера мистера Вонки, опубликованная в США в 1964 году.
Книгу дважды экранизировали. Главные роли исполнили Джин Уайлдер (1971 год) и Джонни Депп (2005 год).