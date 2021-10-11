Он сыграется главную роль в приквеле к фильму "Чарли и шоколадная фабрика".

25-летний американский актер Тимоти Шаламе поделился первыми фотографиями со съемочной площадки фильма "Вонка".

Снимки он опубликовал на своей странице в Instagram.

Известно, что Шаламе сыграет главную роль в приквеле к фильму "Чарли и шоколадная фабрика" от Warner Bros. Pictures.

Режиссером выступает Пол Кинг, известный зрителям по фильму "Паддингтон". Продюсером - Дэвид Хейман (фильмы о Паддингтоне и Гарри Поттере).

В фильме также появятся Роуэн Аткинсон, Салли Хокинс, Джим Картер и Мэтт Лукас.

Фильм должен выйти в прокат в марте 2023 года. Зрители увидят историю становления владельца сказочной кондитерской Вонки.

Чарли и шоколадная фабрика

"Чарли и шоколадная фабрика" - сказочная повесть Роальда Даля о приключениях мальчика Чарли на шоколадной фабрике кондитера мистера Вонки, опубликованная в США в 1964 году.

Книгу дважды экранизировали. Главные роли исполнили Джин Уайлдер (1971 год) и Джонни Депп (2005 год).

Автор: Людмила Жерновская