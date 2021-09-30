Съемки фильма начнутся уже вскоре в Лондоне.

Звезда американского сатирического сериала "Мистер Бин" Роуэн Аткинсон вместе с Салли Хоукинс, Оливией Колман и Тимоти Шаламе сыграют в приквеле к фильму "Чарли и шоколадная фабрика" от Warner Bros.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Руководить съемками в Лондоне будет режиссер Пол Кинг, уже известный публике по фильму "Паддингтон".

Зрителям обещают показать историю становления известного любимца британских детей, читателей рассказов Роальда Дала, – владельца сказочной кондитерской Вонки.

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Предварительно, фильм выйдет в прокат в 2023 году.

Фильм "Чарли и шоколадная фабрика" режиссера Тима Бертона вышел на экраны в 2005 году, роль чудаковатого кондитера Вонки тогда сыграл легендарный голливудский актер Джонни Депп.

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Автор: Виолетта Орлова