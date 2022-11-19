Алексей Комаровский рассказал, что во время визитов в Бучу, Гостомель и Ирпень видел ужасные картины, однако вспомнил одну светлую историю.

Алексей Комаровский стал автором фильма "Область героев". Это первая кинолента о полномасштабной войне в Украине. Премьера состоится 24 ноября. В эксклюзивном интервью УНИАН Комаровский рассказал, что ему довелось видеть в Буче, Гостомеле и Ирпене.

"Увидел смерть, почувствовал боль, желал мести. Оккупанты уничтожали нашу красоту, нашу счастливую и достойную жизнь. Такие стильные, красивые украинские дома, которые намеренно расстреляны, разворованы. Гражданские машины с десятками пулевых отверстий, ни одного живого места... И везде сотни, сотни гильз. Кое-где еще трупы..." - сказал Комаровский.

Впрочем ему запомнилась одна очень светлая и вдохновенная история, которая дарит веру в лучшее:

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"Мы все это видели в новостях и телеграм-каналах. А мне еще очень запомнилось такое: среди всей этой разрухи, смертельной тишины, увидел бодрого дедугана с инструментами, который восстанавливал свой забор возле такой стильной избушки, насвистывая какой-то бойкий мотивчик. Через минуту к нему вышла опрятная бабушка, вынесла ему чего-то горячего попить, а он еще буркнул на нее, потому что обжегся. Несколько раз, хлебнув напиток, принесенный любимой женой, он дальше себе продолжил мастерить. Тогда я почувствовал, что жизнь сюда вернется очень быстро. Нас не победить".

Напомним, автор фильма "Область героев" рассказал, как 24 февраля утром встретил в Киеве ДРГ.

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