Алексей Комаровский рассказал, по какому признаку определил врага.

24 ноября в прокат выходит первый фильм о полномасштабной войне в Украине - "Область героев". Его автор Алексей Комаровский дал эксклюзивное интервью УНИАН, где рассказал про свое утро 24 февраля. Как признался мужчина, в этот день он был в Киеве. Когда начались первые взрывы, уже не спал. В это бурное время он даже встретился с ДРГ. Определил их по тому, что они не знали что такое приложение "Дія".

"Я был в центре Киева, и уже в 5:30 утра была первая встреча с ДРГ. Они под видом "простых киевлян" спросили по-русски: "Брат, что делать собираешься? Может, знаешь, где оружие дают?" Их выдали автомобиль и поведение. У меня как-то автоматически смекалка сработала, и я говорю: "В "Дії" посмотри, там все есть". После ответа "Где-где?" мне стало ясно, "где" этим "братишкам" место", - рассказал Комаровский.

Он добавил, что сразу после этого случая связался с правоохранительными органами. Те среагировали очень быстро.

"За минуту я передал информацию, куда нужно, и буквально за 3-4 минуты прибыл наряд. Правоохранители их задержали. Все произошло очень быстро", - добавил Алексей.

Отметим, "Область героев" - это первый фильм о полномасштабной войне. Он рассказывает о волонтерах, которые спасали людей, рискуя своей жизнью. Особенность фильма в том, что герои сыграли сами себя.

Область героев: трейлер

Напомним, автор фильма "Область героев" рассказал щемящую историю о героях.

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