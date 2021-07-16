Фронтмен группы Maneskin Дамиано Давид продолжает эпатировать публику. В этот раз музыкант ошеломил фанатов своими перевоплощениями и выходками в новом клипе.
Видео на песню I WANNA BE YOUR SLAVE уже появилось на официальном канале рок-группы на YouTube.
Для видео Дамиано Давид примерил эротическое женское белье и другие экстравагантные наряды. Кроме этого, фротмен группы поцеловал барабанщика, а после этого он достал изо рта парня жвачку и сам начал ее жевать.
Поцелуй Дамиано Давида и барабанщика вызвал у фанатов Maneskin бурную реакцию. "Это лучший секс в моей жизни", "потрясающе", "хочу от тебя детей" - пишут в комментариях пользователи сети.
Добавила "перчинки" и басистка группы. Виктория Де Анджелис снялась для клипа в соблазнительном кожаном боди. Кроме этого, девушка плюнула прямо на лицо тому же барабанщику, которого целовал Дамиано Давид.
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