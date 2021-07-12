На официальной странице Måneskin появился снимок, на котором Дамиано предстал в женском нижнем белье и чулках в сеточку.

Эпатажный фронтмен группы Maneskin, победивший на Евровидении-2021, Дамиано Давид, который недавно сменил имидж, предстал в нетрадиционном образе.

В частности, на официальной странице Måneskin появился снимок, на котором Дамиано предстал в женском нижнем белье и чулках в сеточку. Вероятнее всего, в таком образе певец появится в новом клипе группы на набирающий пополярность трек I Wanna Be Your Slave. Между тем, когда именно ожидать премьеры видеоработы не сообщается.

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На другом снимке Дамиано предстал также в довольно эпатажном образе. Он позирует в ажурном черном кожанном корсете на бретелях и штанах нежно-сиреневого цвета.

На снимках Дамиано предстал в традиционном для него макияже смокиайз.

Maneskin на Евровидении-2021

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение-2021, проходившем в Нидерландах, победу одержали представители Италии - рокеры Maneskin с песней Zitti E Buoni.

Стоит отметить, что именно Maneskin прогнозировали победу букмекеры.

После победы в конкурсе популярность группы начала стремительно расти не только в Европе, но и в США.

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Автор: Ирина Погорелая