Также по случаю Дня украинского кино глава государства подписал указ, согласно которому за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орденом "За заслуги" III степени награждены 17 деятелей киноискусства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 464/2021 "О мерах по содействию развитию кинематографии в Украине".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, согласно указу, правительство должно ускорить разработку законопроекта об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии и подать его на рассмотрение Верховной Рады.

Кабмин должен урегулировать вопрос об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке работ и услуг иностранным субъектам кинематографии при производстве ими фильмов на территории Украины для предоставления им государственной поддержки в форме государственной субсидии для возврата части осуществленных при производстве фильмов квалифицированных расходов.

Также правительство должно обеспечить эффективное управление государственными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере кинематографии.

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Должно активизироваться международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии.

Также по случаю Дня украинского кино глава государства подписал указ, согласно которому за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орденом "За заслуги" III степени награждены 17 деятелей киноискусства. Четыре актера отмечены орденом княгини Ольги III степени. Трое деятелей кино получили медаль "За труд и доблесть".

Одному лицу присвоено почетное звание "Народный артист Украины", четверым – "Заслуженный артист Украины". Девять человек получили звание "Заслуженный деятель искусств Украины", пять – "Заслуженный работник культуры Украины".

Как известно, каждую вторую субботу сентября в Украине отмечают День отечественного кино.

Автор: Екатерина Гирнык