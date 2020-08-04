"День сурка" на новый лад: появился украинский трейлер романтической комедии "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Взрывная комедия "Зависнуть в Палм-Спрингс", ставшая хитом последнего кинофестиваля Сандэнс, появится в украинских кинотеатрах с 20 августа 2020 года.

Романтическая комедия с элементами фантастики Palm Springs получила украинскую локализованное название "Зависнути у Палм-Спрінгз" и дату кинотеатрального проката 20 августа 2020 года.

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По сюжету, встретившись на свадьбе в Палм-Спрингс, молодые люди Найлз и Сара вдруг оказываются в петле времени. Каждый новый день они вынуждены слушать те же самые свадебные тосты и песни... Однако есть и преимущества: такой себе "День Сурка" дает возможность прожить бесконечное количество жизней и, следовательно, реализовать самые безумные идеи и мечты.

Как говорится в сообщении Вольга Украина, премьера ленты состоялась на кинофестивале Сандэнс 26 января 2020 года, получив после кинофестиваля одобрительные отзывы критики и аудитории. Рейтинг Rotten Tomatoes составил 100% положительных рецензий, а после выхода ленты в середине июля в американский прокат - рейтинг RT составляет 93%, Metacritic - 84.

Работа режиссера Макса Барбакова стала не только одним из самых успешных дебютов на Санденсе, но и новым рекордсменом: права на ленту за рекордную сумму в 22 млн долл. приобрел Hulu.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" - это продюсерский проект комедийного группы The Lonely Island, неизменным участником которой является актер Энди Сэмберг (Бруклин 9-9, Соседи, Поп-звезда, Субботним вечером в прямом эфире), который и исполнил одну из главных ролей в фильме. Эта команда отвечала за много музыкальных сегментов в шоу Saturday Night Live, которые становились вирусными в сети, а также создала несколько успешных пародийных лент - "Поп-звезда: никогда не сдавайся" и "Семь дней в аду".

Кроме Энди Самберга в ленте сыграли Кристин Милиоти (Волк с Уолл-стрит, Как я встретил вашу маму, Черное зеркало, Фарго) и Дж. К. Симмонс (Одержимость, Ла-Ла Ленд, Человек-паук, Лига справедливости).

Как сообщал УНИАН, также в августе в украинских кинотеатрах запланирована премьера шпионского триллера "Агент Ева" с Джессикой Честейн и Колином Фарреллом в главных ролях.

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